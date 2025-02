Caltanissetta. Randagismo, l’assessore Falcone: “Considerazioni del consigliere Turturici prive di fondamento, non fomenti polemiche inutili”

L’assessore del Comune di Caltanissetta con delega al Randagismo, Matilde Falcone, replica al consigliere Armando Turturici, chiarendo la vicenda scaturita dai social circa il tema del randagismo in Città. In quanto, il consigliere Turturici in data odierna ha inviato una nota in cui chiedeva formalmente le dimissioni dell’assessore Falcone e proponeva al sindaco Tesauro di prendere in carico il problema del randagismo. Tuttavia, l’assessore Falcone mediante nota invia chiarimenti sulla situazione del randagismo e del canile comunale.

“In qualità di assessore al randagismo, desidero fare chiarezza sulla situazione attuale del canile del Comune di Caltanissetta. Da quando mi sono insediata, ho trovato una situazione complessa: al mio insediamento nel canile erano presenti almeno 400 cani in più rispetto a quelli presenti dall’insediamento della giunta Gambino. Nel mio post sul social ho solo precisato che dal canile sono stati adottati solo 40 cani nel 2023 e 2024 dai volontari, di contro alle adozioni sul territorio che sono state nello stesso periodo cioè 400. Inoltre mi sono solo chiesta se fosse possibile che tutti questi cani provenissero dal nostro territorio, cosa che nemmeno i volontari possono sapere. Vi Sembra impossibile che tutti questi cani possano essere arrivati anche da altri luoghi e comuni? Cosa ho scritto di male? Oppure il consigliere Turturici ha voluto capire cose che io non ho mai detto! Quali sono le insinuazioni? Le mie recenti affermazioni, riportate dalla stampa, sono state interpretate in modo errato e hanno suscitato stupore. Non ho mai avuto l’intenzione di insinuare nulla nei confronti dei volontari, ai quali riconosco e rispetto il fondamentale lavoro svolto. In più occasioni ho pubblicamente elogiato il loro impegno non ultimo alla conferenza programmatica dinanzi al Garante Regionale del benessere animale. Mi preme dire che il consigliere Turturici non è mai stato presente agli incontri da me organizzati nonostante sia stato invitato. Desidero anche richiamare l’attenzione sui numerosi abbandoni perpetrati da privati. È fondamentale che si faccia luce su queste situazioni, poiché l’abbandono di animali è un reato grave e per tale motivo la polizia municipale è molto attiva su questo fronte. Inoltre stiamo lavorando per sensibilizzare i cittadini a segnalare tali episodi, affinché possano essere affrontati con la dovuta serietà così come si è sempre fatto. Ricordo inoltre che dal mio insediamento tutti i cani catturati sono sempre stati microchippati e sterilizzati e prontamente rimessi in libertà così come prevede la legge. Nelle mie dichiarazioni sul social ho mostrato il mio disappunto rispetto al fatto che, sebbene si sia provveduto a tante adozioni sul territorio, il canile è sempre più pieno. Nessuna offesa ai volontari che ancora ringrazio, ma solo una volgare strumentalizzazione da parte del consigliere Turturici, che invito a muoversi da consigliere comunale, perché mi sembra non abbia ben compreso il suo ruolo invece di intestarsi crociate e lotte contro i mulini a vento, oppure interrogare l’amministrazione perché non abbia proceduto a “commemorare” un cane che è ancora vivo per fortuna e che eroicamente è sopravvissuto alla violenza umana. Non fa il consigliere un bel servigio in questo modo a tutti i volontari e sono tanti, che lavorano in silenzio con spirito di abnegazione e serietà e soprattutto, onestà intellettuale. L’amministrazione ha un suo programma sulla lotta al randagismo, che si concretizzerà con l’approvazione del bilancio. Non ultimo il controllo del territorio anche attraverso le guardie zoofile. La nostra amministrazione è impegnata a programmare attività e iniziative per affrontare il problema del randagismo. Recentemente abbiamo tenuto una conferenza programmatica con la partecipazione di tutti gli organi istituzionali per discutere strategie efficaci. È nostra intenzione aumentare il numero di adozioni dal canile, e provvedere anche alle necessità dei nostri cani sul territorio. Stiamo lavorando anche con l’Asp per portare avanti azioni sinergiche per la lotta al randagismo e le sterilizzazioni, nella consapevolezza che non è un problema di facile risoluzione. Rimando dunque al mittente le considerazioni prive di fondamento del consigliere Turtorici e lo invito a mantenere un approccio costruttivo e a non fomentare polemiche inutili. Io sono qui per lavorare quotidianamente su questo e su altri problemi, e sono fiduciosa che, con un ufficio randagismo comunale potenziato, com’è adesso, potremo portare avanti tutte le iniziative previste nel bilancio, che comunicheremo a breve sia ai volontari che alla cittadinanza. Il problema del randagismo è una questione che conosco molto bene e che sto affrontando con serietà e impegno. Continuerò a lavorare per garantire il benessere degli animali e per trovare soluzioni efficaci.”