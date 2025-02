Caltanissetta. Pro Loco, presentato il Settore Giovani: coinvolgere le nuove generazioni nella promozione culturale e turistica del territorio

Si è svolta ieri, 14 febbraio, l’assemblea dei soci della Pro Loco di Caltanissetta APS per l’apertura del nuovo anno associativo. Con l’occasione, il Consiglio Direttivo ha ufficialmente presentato il nuovo Settore Giovani, un’iniziativa volta a coinvolgere le nuove generazioni nella promozione culturale, turistica e sociale del territorio. A guidare il Settore Giovani sarà Francesca Loche, nominata Presidente, affiancata dalla Vicepresidente Martina Corrado, ex volontarie del Servizio Civile che hanno maturato esperienza in Pro Loco e hanno tanta voglia di mettersi in gioco per la promozione della città. Il gruppo è composto da 10 giovani motivati che metteranno a disposizione il loro entusiasmo e le loro competenze per sviluppare progetti innovativi a beneficio della comunità. Gli sono stati affidati, inoltre, i profili social @visitcaltanisseta (Facebook e Instagram) e il profilo TikTok @prolococaltanisseta. Il Presidente della Pro Loco di Caltanissetta APS, Dot. Luca Miccichè, durante l’assemblea ha dichiarato che l’istituzione del Settore Giovani rappresenta un importante passo avanti per l’associazione, si vuole offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di partecipazione attiva e di crescita, contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione della città di Caltanissetta. L’iniziativa mira a promuovere eventi, attività e progetti che possano avvicinare sempre più giovani alla scoperta delle tradizioni locali e al senso di appartenenza al territorio. La Pro Loco si prepara così a un futuro in cui l’energia e la creatività dei giovani saranno protagoniste di un rinnovato slancio culturale e turistico.

Per maggiori informazioni per entrare a far parte del Settore Giovani: info@prolococaltanisseta.com