Caltanissetta. Partito Azione, Luigi Zagarrio eletto Segretario Provinciale

Sabato 15 febbraio 2025 si è svolta l’Assemblea Provinciale di Caltanissetta del Partito Azione, un incontro fondamentale per il futuro del partito a livello provinciale. Durante l’assemblea, i membri del partito hanno eletto all’unanimità Luigi Zagarrio come nuovo Segretario Provinciale, conferendo una chiara e forte fiducia alla sua leadership. Inoltre, Zagarrio è stato nominato anche come delegato della provincia di Caltanissetta per l’Assemblea Nazionale del Partito Azione, un ulteriore riconoscimento del suo impegno e della sua visione politica.

Luigi Zagarrio, già impegnato in vari ambiti politici e sociali, ha ricevuto l’acclamazione unanime da parte dei presenti, un segno di grande unità e coesione all’interno del partito. Nel suo discorso di accettazione, Zagarrio ha espresso il suo profondo senso di responsabilità e ha ribadito l’importanza di lavorare insieme per costruire un futuro migliore per la provincia di Caltanissetta. “Questo incarico è un onore, ma anche un grande impegno che affronto con determinazione e passione. Il nostro obiettivo è rafforzare la presenza del Partito Azione in tutta la provincia, creando opportunità per il nostro territorio e promuovendo politiche concrete che rispondano alle reali esigenze della gente”, ha dichiarato il nuovo Segretario Provinciale.

Nel corso della stessa assemblea, è stato dato spazio anche al ringraziamento all’Assessore del Comune di Gela, Dott. Luigi Di Dio, per la sua costante e preziosa collaborazione con il partito. Il Dott. Di Dio sta contribuendo in modo significativo alla realizzazione di importanti progetti e iniziative, dimostrando un forte impegno verso la comunità locale di Gela.

L’Assemblea ha sottolineato l’importanza di proseguire su un percorso di rinnovamento, apertura e ascolto verso i cittadini. Il Partito Azione, infatti, si propone di diventare sempre più un punto di riferimento per chi desidera una politica attenta e vicina ai bisogni reali della comunità. Con la leadership di Luigi Zagarrio, il Partito Azione si prepara dunque a una nuova fase di crescita e innovazione, con l’obiettivo di rispondere alle sfide sociali ed economiche che la provincia si trova ad affrontare, portando avanti politiche di sostenibilità, inclusione e sviluppo.