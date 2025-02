Caltanissetta. Parcheggio “Medaglie d’Oro” e automobilisti indisciplinati, l’assessore Aiello: “Questi comportamenti non verranno più tollerati”

Una foto inviata da un cittadino all’assessore del Comune di Caltanissetta con delega alla Polizia Municipale, Oscar Aiello, una segnalazione che “testimonia come alcuni ignorino le regole a discapito della collettività” – come scrive l’assessore Aiello in un post Facebook –, e che ha spinto lo stesso assessore a fare chiarezza sul parcheggio multipiano “Medaglie d’Oro” e a invitare la cittadinanza al rispetto del Codice della Strada e delle regole del quieto vivere.

“Questi comportamenti non verranno più tollerati” – scrive ancora l’assessore Aiello, ricordando che il parcheggio multipiano “Medaglie d’Oro” è gratuito per i primi quindici minuti, “il tempo necessario per andare in farmacia, al panificio, al tabacchino o per piccoli acquisti che non richiedono una lunga sosta.” Il costo del parcheggio è di 60 centesimi per la prima ora e 30 centesimi dalla seconda ora in poi. Agevolazione che alcuni automobilisti ignorano e che “abusando della fiducia concessa, continuano a lasciare l’auto in mezzo alla strada, davanti il parcheggio e in pieno divieto di sosta, creando disordine e ostacolando la viabilità.”

“Il parcheggio multipiano è una risorsa preziosa per la città – scrive l’assessore Aiello –, usiamolo nel modo corretto.” Conclude, poi, ringraziando tutti gli automobilisti che rispettano le regole e che contribuiscono a rendere Caltanissetta più ordinata e vivibile: “Il vostro esempio è fondamentale.”