Caltanissetta. Lions Club, sensibilizzare sull’importanza del risparmio energetico con l’iniziativa “M’illumino di Meno”

Il Lions Club Caltanissetta, guidato dal presidente Salvatore Vancheri, ha proposto l’adesione all’iniziativa nazionale “M’illumino di Meno”, promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radio2. Grazie a questa proposta, i Comuni di Caltanissetta e Serradifalco parteciperanno spegnendo le luci di alcuni edifici simbolici nella serata del 16 febbraio 2025, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il Comune di Caltanissetta, guidato dal sindaco Walter Tesauro, spegnerà il Palazzo del Carmine dalle 18:30 alle 19:30, mentre il Comune di Serradifalco, con il sindaco Leonardo Burgio, disattiverà l’illuminazione delle sedi del Palazzo Comunale di via Duca e di via cav. Vittorio Veneto. L’iniziativa, giunta alla ventesima edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza del risparmio energetico e sulla necessità di adottare stili di vita più sostenibili. Il Lions Club Caltanissetta ha evidenziato come questo gesto, seppur simbolico, rappresenti un’azione concreta per la tutela dell’ambiente e per promuovere un uso più consapevole delle risorse. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta ha inoltre espresso la volontà di rendere la partecipazione a “M’illumino di Meno” un appuntamento fisso negli anni a venire, consolidando così l’impegno per una città più sostenibile. Grazie alla proposta del Lions Club Caltanissetta, le due città si uniscono alle migliaia di realtà italiane che ogni anno aderiscono all’iniziativa, dimostrando attenzione verso il futuro dell’ambiente e delle nuove generazioni.