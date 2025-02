Caltanissetta. L’invito del presidente Salvatore Farina a promuovere l’immagine di Rosario Assunto: ecco come e perchè

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo lettera aperta del prof Salvatore Farina rivolta a Caltanissetta e ai nisseni al fine di invitarli a promuoverne, con l’iscrizione all’Associazione Culturale Rosario Assunto, l’opera e la grandezza in una prospettiva di valore aggiunto anche per la stessa Città.

“Quando si hanno troppe ed importanti cose da dire, non si sa da dove iniziare prima. E così ho storpiato l’incipit della vecchia canzone di Vecchioni sostituendo “Marsala” con “Caltanissetta” e “donna” con “città”. Non lo so se funzionerà: lo vedremo dall’effetto che produrrà la lettura del testo seguente. Quello di cui avevo comunque bisogno era di rivolgermi ai miei concittadini con la familiare forma epistolare. Una lettera da Caltanissetta ai cittadini di Caltanissetta potrebbe portare – mi auguro! – al risultato che agogno da tempo: prendere coscienza che quando collocano Caltanissetta, ultima in classifica: non mettono le case, i palazzi o le strade ultimi in classifica: ma mettono noi abitanti di una città che da decenni non è più una città… mettono noi cittadini nisseni ultimi in classifica!

È chiaro che gli amministratori politici che si sono nel frattempo avvicendati al Palazzo del Carmine hanno anche la loro responsabilità, ma la politica – lo sappiamo – arriva fino a dove può. Siamo noi cittadini, i principali responsabili della realtà nella quale viviamo. Ed è sempre e comunque un problema legato alla cultura, alla conoscenza e… all’ignoranza. Avere ignorato finora che Rosario Assunto è il cittadino nisseno più illustre che Caltanissetta abbia mai avuto: è la prova provata di quello che ho appena finito di affermare. E attenzione! Il primo ignorante fino a qualche anno fa ero proprio io. E meritavo senza dubbio questo imbarazzante primato perché ero e sono un docente di filosofia nel liceo dove il grande filosofo aveva studiato.

E adesso, provo a recitare la parte del “saper di non sapere” di socratica memoria. Ai tanti che ancora non credono che Rosario Assunto sia il nisseno più illustre che Caltanissetta abbia mai avuto, propongo le seguenti lampanti considerazioni:

1) L’importanza di un uomo si constata dalla risonanza che suscita la sua morte. Ebbene, il 25 gennaio del 1994, i più prestigiosi quotidiani nazionali hanno diffuso ampiamente la notizia della scomparsa del Nostro, rinforzandola con un ritratto che elogiava il prezioso contributo che egli aveva dato alla filosofia e al mondo della cultura.

2) E poi, l’importanza di un uomo che è stato un filosofo è data anche dalla quantità di traduzioni e citazioni che le sue opere hanno avuto all’estero. Non deve stupire la fama che il nostro concittadino ha avuto e continua ad avere(!) anche a livello internazionale perché egli è il pioniere della filosofia del paesaggio e del giardino. Le sue opere continuano ad essere pubblicate e a destare grande interesse. Per esempio, proprio domani giovedì 27 febbraio dalle ore 18,00 alle ore 19,30, dall’Institute of Historical Research – University of London, la prof. Moirika Reker dell’Università di Lisbona, farà una lezione on line – tramite Zoom dal titolo: “Rosario Assunto’s philosophy of the garden: a reflection on how beauty, idea, action and contemplation intertwinw in the garden” (La filosofia del giardino di Rosario Assunto: una riflessione su come bellezza, idea, azione e contemplazione si intrecciano nel giardino). Cfr. https://www.history.ac.uk/events/rosario-assuntos-philosophy-garden-a-reflection-how-beauty-idea-action-and-contemplation

Lo scorso anno, fondare l’Associazione Culturale “Rosario Assunto” a Caltanissetta è stata una tappa importante per promuovere finalmente la conoscenza del grande filosofo anche nella sua città natale. La missione ha già favorito l’intitolazione del Parco Balate e il suo inserimento nella “Strada degli Scrittori. Io credo fermamente che il filosofo Rosario Assunto possa diventare “Patrimonio della comunità nissena”. È indispensabile però venire fuori dalla rassegnazione nella quale siamo precipitati: sperare in una Caltanissetta migliore, si può: si deve!

Ecco alcune proposte concrete: 1) Realizzare nei numerosi locali chiusi della Piazza un’esposizione permanente di Arte contemporanea ispirata alla filosofia del giardino e del paesaggio; 2) Creare nelle nostre due ville comunali dei percorsi ludo-didattici legati al “mondo di Sofia”; 3) Organizzare annualmente un concorso internazionale di fotografia sul paesaggio e sul giardino ed esporre i lavori in una mostra visitabile fino al nuovo concorso. 4) Promuovere Caltanissetta come sede del Festival Nazionale della Filosofia dedicato al mondo della scuola, alla luce del successo ottenuto lo scorso aprile con il concorso video su Immanuel Kant che ha avuto un servizio del Tg2 e ampi spazi su importanti testate giornalistiche di settore come Orizzonte Scuola e La Tecnica della Scuola. Quest’anno la seconda edizione è programmata il 2 maggio.

E adesso, un appello a te che sei arrivato a leggere fino a qua. L’Associazione Culturale “Rosario Assunto” inaugura con questa lettera la propria campagna di iscrizione: abbiamo bisogno del tuo prezioso sostegno morale ed economico!

E l’appello, adesso, diventa accorato perché lo rivolgo a tutte le Dirigenti e i Dirigenti scolastici della Città: organizzate – vi prego! – nell’aula magna della vostra scuola una presentazione dell’opuscolo pubblicato dalla Lussografica. Sarò felice di venire con una rappresentanza dell’Associazione Culturale “Rosario Assunto” per far conoscere ai colleghi e ai ragazzi il coinvolgente pensiero del nostro grande filosofo. Con la fiducia, tenuta viva dall’ingenuità che non è un sentimento nobile – come scrisse Pasolini – ma l’eroica vocazione a non arrendersi mai”.

Salvatore Farina

Presidente Ass. Cult. Rosario Assunto.