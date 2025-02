Caltanissetta. La Protezione Civile, con l’assessore Oscar Aiello, ha organizzato incontro con gli studenti sul valore del volontariato

CALTANISSETTA. L’assessore comunale alla Protezione civile Oscar Aiello ha avuto il piacere di partecipare, in qualità di Assessore alla Protezione Civile del Comune di Caltanissetta, ad un incontro con gli studenti organizzato dall’Associazione Protezione Civile Pubblica Assistenza Caltanissetta. Un’occasione importante per spiegare ai giovani il valore del volontariato ed il ruolo fondamentale della Protezione Civile nel territorio.

“La Protezione Civile non è solo emergenza – ha ricordato Aiello – è prevenzione, formazione e solidarietà. È una rete di donne e uomini che, con dedizione e spirito di servizio, si mettono a disposizione della comunità per affrontare emergenze, calamità e per diffondere la cultura della sicurezza”.

L’assessore comunale ha inteso ringraziare i volontari della protezione civile sottolineando come, proprio loro, costituiscono il cuore pulsante della Protezione Civile. Il tutto nel contesto di un’esperienza di educazione alla cittadinanza attiva che, come ha concluso l’assessore Aiello, “inizia dai banchi di scuola: è lì che si coltiva la consapevolezza che ognuno di noi può fare la differenza”.