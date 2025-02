Caltanissetta. “La cura costante di una città”, Italia nostra su Fontana del Tritone

Italia Nostra Caltanissetta interviene in merito alla Fontana del Tritone in piazza Garibaldi, in quanto è stato attivato il servizio di pulizia e di manutenzione.

Con un comunicato stampa e un’eloquente immagine fotografica, l’Amministrazione Comunale di Caltanissetta ci informa che per il monumento della Fontana del Tritone, in Piazza Garibaldi, ha attivato «un intervento straordinario al fine di valutare l’origine delle perdite di acqua riscontrate nel corso delle ultime analisi e di mettere in atto tutti i trattamenti necessari per prevenire la proliferazione di alghe». Pertanto, «dopo lo svuotamento della vasca, martedì 11 febbraioè stata avviata e completata l’attività di pulizia da parte degli operatori comunali. Sono stati ripristinati allacci e tubazioni e sono in corso le relative attività di manutenzione per ripristinare anche le pompe di riciclo al di sotto della fontana. Ieri mattina, inoltre, Caltaqua ha riempito la fontana con 16000 litri d’acqua non adatta al consumo alimentare e ha verificato il funzionamento delle lance, nonché le problematiche generali dell’impianto». L’assessore comunale con deleghe ai Lavori Pubblici, Edilizia, Manutenzioni, Igiene Urbana, Cimitero, Urbanistica, Mobilità e Tributi Calogero Adornetto aggiunge: «Il decoro urbano del centro storico è una delle priorità dell’Amministrazione Comunale e in questi giorni stiamo intraprendendo tutte le azioni necessarie per prenderci cura di uno dei monumenti simbolo della città come la Fontana del Tritone. Il Comune di Caltanissetta nominerà a breve anche un responsabile, deputato al controllo della qualità dell’acqua e al funzionamento del sistema di filtrazione». Bene, dunque. Prendiamo atto che l’intervento straordinario dell’Amministrazione Comunale viene effettuato dopo la segnalazione di Italia Nostra (dello scorso 8 febbraio 2025) sullo stato di degrado della Fontana del Tritone. Segnalazione che aveva suscitato forte indignazione nei cittadini nisseni. Di certo, oltre al «responsabile, deputato al controllo della qualità dell’acqua e al funzionamento del sistema di filtrazione», a nostro parere sono necessarie costanti ed evidenti azioni di controllo della Fontana, della Piazza e del centro cittadino, da parte delle Forze di Polizia a cominciare dal Corpo dei Vigili Urbani. E ovviamente, auspichiamo costanti interventi di manutenzione ordinaria e programmata della Fontana e di tutto ciò che le sta intorno. Non è soltanto con gli interventi straordinari che si amministra bene, con efficacia ed efficienza, una città.