Caltanissetta. Indetto concorso dall’Associazione “Don Luigi Sturzo” rivolto alle scuole in memoria di mons. Campione

CALTANISSETTA. L’”ASSOCAZIONE LUIGI STURZO” di Caltanissetta in memoria di Mons. Campione, sacerdote sempre fedele a Dio e al servizio della comunità, ha indetto un concorso triennale diretto alle scuole , con lo scopo di far meglio conoscere alle giovani generazioni le esemplari testimonianze di coloro che hanno speso la loro vita per il Bene comune . E attraverso queste testimonianze sollecitare il rispetto della dignità dell’uomo e delle regole democratiche, radice della pacifica convivenza civica.

Le figure che saranno presentate nel corso del triennio sono: Padre Pino Puglisi, Rosario Livatino, Luigi Sturzo.

Nell’anno in corso ci si soffermerà sulla prima di queste figure. L’iniziativa curata da Fabio Venezia e Stefano Vitello, rispettivamente Vice-presidente e Presidente dell’Associazione, ha visto una serie di incontri con i docenti e gli alunni della 4° e 5° elementare dell’ istituto elementare individuato per la sua realizzare ,la “Lombardo Radice” di Caltanissetta , e la consegna di un video ,con format adeguato alla fascia d’età interessata, che sarà proiettato dai docenti nelle singole classi.

Seguirà l’elaborazione di un componimento da parte degli alunni. Una giuria, costituita dalla prof. Paola Loredana Matraxia , dirigente scolastico della “Lombardo Radice”, dal magistrato Giovanbattista Tona e da padre Vicente Genova ,parroco della “Regina Pacis”, individuerà i 2 svolgimenti più significativi .

Gli elaborati individuati saranno premiati pubblicamente a Maggio nel corso di una manifestazione , alla presenza delle autorità, e riceveranno un premio in denaro che sarà donato alla scuola.