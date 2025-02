Caltanissetta, il 20 febbraio al liceo “Ruggero Settimo” la sesta edizione del seminario in onore di Francesca Fiandaca Riggi

Giorno 20 febbraio 2025 presso il Liceo “Ruggero Settimo” si terrà il sesto seminario di studi classici in onore di Francesca Fiandaca Riggi, la docente che ha tanto donato alla scuola e alla città grazie all’humanitas appresa attraverso gli studi classici e diventata stile di vita.

Il Seminario, organizzato dalla scuola diretta da Loredana Schillaci, in collaborazione con le Università di Catania, Palermo e Kore di Enna, avrà come tema “RAPPRESENTAZIONI DEL POPOLO TRA MONDO CLASSICO E MEDIOEVO”. I lavori prenderanno avvio alle ore 15:30, le relazioni vedranno alternarsi i docenti Antonella Provenza (UniPa) che ci parlerà di “Demos e degenerazione della tragedia nelle Rane di Aristofane”, Monica Centanni (Università Iuav di Venezia) che affronterà il tema “Democrazia e tragedia”, Paolo Cipolla (UniCt) che approfondirà “Il demos nelle commedie di Aristofane”, per concludersi con Pietro Colletta (UniKore) che riferirà su “Rivoluzione, tirannicidio e autodeterminazione dei popoli: riflessioni e suggestioni tra classicità e medioevo”. Seguirà il dibattito.

Il Seminario è organizzato grazie al comitato scientifico composto dai professori Luisa Brucale, Paolo Cipolla, Pietro Colletta, Andrea Cozzo, Silvia Pignatone e al comitato organizzativo della scuola composto da Mariangela Infantino, Calogera Lo Re, Claudia Nucera, Silvia Pignatone, Aurelia Speziale.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno a cuore il mondo classico, che comprendono come il tema del popolo non sia antico ma attuale o che ancora ricordano quanto Francesca Fiandaca riuscisse a comunicare attraverso le sue indimenticabili riflessioni.

Per i docenti il seminario è momento di formazione, per cui ci si può iscrivere sulla piattaforma S.O.F.I.A. (97444), ma si può seguire anche in modalità online attraverso un apposito form reperibile sul sito della scuola www.liceorsettimo.edu.it.