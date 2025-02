Caltanissetta, Giunta Sezionale A.N.M. all’onorevole Leone: “Riferimenti alla mancanza di etica a livello istituzionale offensivi e frutto di preconcetti”

La Giunta Sezionale A.N.M. di Caltanissetta, Calogero Cammarata, Luigi Lo Valvo, Martina Scuderoni, interviene in merito alle dichiarazioni dell’onorevole Cinzia Leone.

“Molteplici accuse sono state ripetutamente espresse dalla ex senatrice e vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere, Cinzia Leone, in merito al comportamento processuale di una P.M. in servizio presso la Procura di Caltanissetta, di cui nulla conosce; accuse ancor più gravi posto che la Leone, non conoscendo gli atti processuali, differentemente dal P.M., si lancia in affermazioni gravissime quali l’essere esempio di violenza istituzionale. Si evidenzia ancora che, a differenza di quanto ritenuto sorprendentemente dalla Leone, i magistrati non possono, e soprattutto non devono, giudicare in base all’empatia ma soltanto in base al libero convincimento preceduto da uno studio accurato di tutti gli atti processuali. Con riferimento ad un successivo articolo, con cui si commenta l’ordinanza del Gip che avrebbe disposto il divieto per la donna di incontrare il figlio e l’applicazione del braccialetto elettronico, deve evidenziarsi che viene riportata una ricostruzione parziale e difforme dai fatti. Sebbene i provvedimenti della magistratura possano essere legittimamente commentati e anche criticati (nonché impugnati nelle rispettive sedi) deve evidenziarsi che nessuna sottovalutazione del caso o opacità può ravvisarsi nel caso di specie. Pertanto, gli scomposti riferimenti alla mancanza di etica a livello istituzionale appaiono offensivi e frutto di preconcetti. Senza entrare nel merito della certamente complessa vicenda umana si ribadisce la correttezza dell’operato dei colleghi a cui va tutta la nostra stima e solidarietà, nella certezza che l’esposizione mediatica non turberà lo svolgimento del loro lavoro.”