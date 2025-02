Caltanissetta, Futura – Costruiamo insieme la città: “I volontari animalisti autentici pilastri nella lotta quotidiana contro il randagismo”

Il movimento politico Futura – Costruiamo insieme la città attraverso una nota esprime sostegno al consigliere comunale di Caltanissetta Armando Turturici e “soprattutto, a tutti i volontari animalisti di Caltanissetta, autentici pilastri nella lotta quotidiana contro il randagismo”.

“Il movimento politico Futura – Costruiamo insieme la città esprime il proprio pieno e convinto sostegno al Consigliere comunale Armando Turturici e, soprattutto, a tutti i volontari animalisti di Caltanissetta, autentici pilastri nella lotta quotidiana contro il randagismo.

Le recenti dichiarazioni dell’assessore Matilde Falcone, che gettano ingiustificati sospetti sul loro operato, sono non solo ingiuste ma profondamente offensive verso chi, con amore e dedizione, si prende cura dei più fragili, colmando un vuoto istituzionale che da troppo tempo grava sulla nostra città.

La tutela degli animali abbandonati e la lotta al randagismo non possono essere affidate a semplici proclami o a insinuazioni prive di fondamento. Servono azioni concrete, come quelle che i volontari mettono in campo ogni giorno: recuperi, cure veterinarie, sterilizzazioni e adozioni, spesso sostenute con risorse personali e un impegno che va ben oltre il dovere civico. A loro va tutta la nostra gratitudine e il nostro rispetto.

Grazie al confronto con i volontari animaliste, Futura ha già lavorato su proposte politiche mirate a contrastare il randagismo in modo strutturale, attraverso campagne di sterilizzazione, programmi di sensibilizzazione nelle scuole e il coinvolgimento della cittadinanza. Questo impegno in sinergia con i volontari non solo proseguirà, ma sarà rafforzato, perché crediamo che il benessere animale sia parte integrante del benessere collettivo.

Saremo sempre al fianco di chi si batte per una Caltanissetta più giusta, solidale e rispettosa di ogni forma di vita. È il momento di abbandonare polemiche sterili e costruire, insieme, soluzioni reali e durature.”