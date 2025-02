Caltanissetta. Concluso con successo lo stage linguistico degli alunni dell’IISS “Luigi Russo” a Budapest

CALTANISSETTA. Si è concluso con grande successo lo stage linguistico organizzato dall’IISS Luigi Russo di Caltanissetta, un’esperienza didattica che ha permesso agli studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo tecnico-tecnologico di immergersi nella lingua inglese, grazie alle lezioni intensive di inglese in scuole certificate Cambridge, e nella cultura ungherese nelle ore pomeridiane. La capitale magiara ha ospitato per una settimana gli allievi, offrendo loro un’opportunità formativa che ha arricchito il loro percorso educativo e professionale.

L’iniziativa, che si inserisce nel quadro delle esperienze internazionali promosse dall’istituto, ha avuto una forte valenza didattica. Gli studenti hanno partecipato a corsi intensivi di lingua inglese, interagendo con madrelingua, esplorando la città e comprendendo meglio le dinamiche culturali e professionali di un paese che, nonostante le distanze, ha molti legami con l’Italia, soprattutto nel settore tecnico e tecnologico.

Il grande successo dell’iniziativa è il frutto della lungimiranza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rita Basta, che ha fortemente voluto questo progetto per arricchire l’offerta formativa dell’IISS Luigi Russo. La sua visione ha permesso di integrare l’insegnamento della lingua con esperienze dirette, facendo sì che gli studenti potessero vivere un contesto internazionale che stimola la crescita sia a livello linguistico che personale.

A supporto del progetto, il lavoro dei docenti accompagnatori, i proff. ri Calà, Matina e Messina, è stato determinante. Con la loro esperienza e professionalità, hanno guidato gli studenti in questa esperienza educativa, facilitando l’apprendimento e l’approccio alla lingua ungherese, ma anche aiutandoli a destreggiarsi tra le meraviglie artistiche e storiche di Budapest.

Gli allievi delle classi quarte e quinte dell’indirizzo tecnico-tecnologico sono stati i protagonisti di questo stage, un’opportunità che ha permesso loro di sviluppare competenze linguistiche e comunicative cruciali per il loro futuro professionale. L’incontro con realtà lavorative locali ha offerto uno spunto di riflessione sulle possibilità di carriera all’estero, un’esperienza che li ha arricchiti non solo sul piano linguistico, ma anche su quello culturale e professionale.

Il viaggio a Budapest non è stato solo un’immersione nella lingua, ma anche una preziosa occasione per avvicinarsi a un modello educativo europeo, dove l’apprendimento pratico e il confronto internazionale sono al centro del processo formativo. Un’esperienza che ha consolidato l’idea che l’internazionalizzazione è un valore fondamentale per i giovani di oggi, in grado di prepararli al meglio per le sfide globali del domani.

L’IISS Luigi Russo, con questa iniziativa, dimostra ancora una volta di essere un punto di riferimento per l’innovazione didattica e la crescita dei propri studenti, contribuendo a formare giovani competenti, motivati e pronti a raccogliere le sfide del mondo professionale. Il successo dello stage linguistico a Budapest è la conferma che l’impegno e la visione della dirigenza scolastica e dei docenti sono determinanti per il futuro dei ragazzi.

L’entusiasmo degli studenti, che hanno fatto ritorno con il bagaglio arricchito di nuove conoscenze e esperienze, è la migliore testimonianza di quanto queste iniziative possano fare la differenza nel percorso di crescita educativa e professionale.