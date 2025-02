Caltanissetta. Comitato di Quartiere Santa Flavia, supporto e vicinanza con lo “Sportello Amico”: operativo dal 18 febbraio

Continuano le attività promosse dal Comitato di Quartiere Santa Flavia.

Infatti dopo le iniziative promosse nei mesi scorsi e patrocinate dall’Amministrazione Comunale di Caltanissetta che hanno coinvolto l’intero quartiere nella ricorrenza autunnale della celebrazione della Madonna di Fatima e la recente istituzione della sede sociale del Comitato presso il plesso scolastico Santa Flavia, è stata promosso un incontro alla presenza dell’Amministrazione Comunale rappresentata dall’Assessore Ing. Vincenzo Lo Muto, l’istituzione scolastica con la presenza della dirigente Prof.ssa Daniela Rizzotto, la parrocchia Santa Flavia con il parroco padre Calogero La Loggia ed il Comitato di quartiere presieduto dalla rag. Liboria Zappia.

Durante l’incontro si è convenuto sulla necessaria sinergia tra Amministrazione Comunale, Istituzione scolastica, Chiesa e Comitato di Quartiere per promuovere tutte quelle iniziative necessarie per interventi a sostegno del tessuto sociale, culturale ed economico dei residenti.

L’Assessore Dott. Guido Del Popolo, con delega allo sviluppo Economico, ha assicurato l’impegno dell’Amministrazione presieduta dal Sindaco Avv. Walter Tesauro a mettere in atto una politica sul territorio che parta dai bisogni quotidiani degli abitanti dei quartieri più periferici spesso poco attenzionati dalle precedenti Amministrazioni, e il quartiere di Santa Flavia può rappresentare un laboratorio per migliorare la qualità della vita e promuovere idee di sviluppo in tali ambiti cittadini. Grazie all’On. Michele Mancuso sono già stati finanziati interventi di riqualificazione che a breve consentiranno di realizzare un parco giochi e zona ricreativa per bambini ed adulti, un campo di bocce ed una diffusa riqualificazione delle zone pedonali delle vie principali. Oggi si aggiunge una nuova iniziativa di estrema importanza. Il presidente del Comitato di Quartiere Liboria Zappia ha comunicato che dal 18 febbraio diventerà operativo uno sportello, recentemente istituito anche con la collaborazione di padre Calogero La Loggia e di docenti e psicologi di gruppi parrocchiali, denominato SPORTELLO AMICO – QUARTIERE SANTA FLAVIA, aperto due volte la settimana presso i locali parrocchiali, il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 ed il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30, al quale i residenti potranno recarsi per aiuto e sostegno per tutti i bisogni personali e le necessità di carattere procedurale, tecnico ed amministrativo, che dovessero incontrare nel rapporto con i fornitori di utenze, con i gestori dei servizi di interesse collettivo e con le pubbliche amministrazioni.