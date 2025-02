Calcio Under 19. La Nissa batte 2-1 l’Acireale e si porta al 4° posto in classifica: Cissè e Torregrossa i marcatori

Nel campionato Under 19 di serie D regionale bella vittoria per la Nissa che ha battuto 2-1 l’Acireale. Biancoscudati in vantaggio nella ripresa con rete di Cissè, ma i granata sono riusciti a riprenderla con un autogol di Massaro.

Sul punteggio di parità, tuttavia, mister Serafini ha fatto una mossa che, alla fine, s’è rivelata decisiva: difesa a 3, con Massaro impiegato come trequartista. E proprio Massaro è riuscito a guadagnarsi il calcio di rigore che è stato poi trasformato da Torregrossa che ha infilato la porta acese per il definitivo 2-1. Con questa vittoria, la Nissa ha guadagnato tre punti importanti ce la collocano al quarto posto in classifica. (Foto Nissa FC – Michele Di Giugno)