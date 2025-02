Calcio. Nei campionati dilettantistici, causa maltempo, le squadre del Nisseno hanno giocato poco

Nei campionati dilettantistici di calcio, a parte qualche gara disputata, per il resto numerose partite delle nissene non si sono giocate causa il maltempo. Nel campionato di Terza Categoria si sono disputate due sole gare. Nella prima il Marianopoli s’è sbarazzato 3- 0 del Real Suttano, mentre nella seconda, che non faceva classifica, il Saraceno ha battuto 3-2 il Riesi B.

Nel campionato di Seconda categoria il Riesi ha riposato, mentre la gara tra Real Gela e Sanconitana non s’è disputata per il maltempo. Le uniche gare giocate sono state quelle tra Amo Gela e Vis Bompietro, vinta 1-0 dai gelesi (gol di Iapichello) e tra Lagoreal e Atletico Nissa, con gli ennesi che hanno battuto 2-0 l’Atletico Nissa del presidente Salvatore Messina.

Nel campionato di Prima categoria, nel girone B Sommatinese e Don Bosco Mussomeli non hanno potuto giocare rispettivamente contro Belsitana fuori casa e Gangi in casa. Campofranco – Empedoclina, invece si giocherà mercoledì 12 febbraio.

Nel campionato di Prima categoria girone F hanno giocato e perso, con lo stesso risultato di 3-1 tanto l’Accademia Mazzarinese quanto il Terranova Gela che mantengono pertanto le stesse posizioni di classifica nel proprio girone.

In Promozione ha giocato regolarmente solo il Serradifalco che ha perso di misura 1-0 sul campo del Risposto grazie ad un calcio di rigore. Le altre due attesissime sfide, quella della capolista Niscemi sul campo dello Scicli e del Vigor Gela contro il Santa Croce sono state sospese e rinviate a tempo da destinarsi.