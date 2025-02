Bracciano, giornalista Semprini: “Documenti persi, a mia madre negata sepoltura accanto a mia sorella”

(Adnkronos) – "Mia mamma, morta ormai due mesi fa, aveva un desiderio, essere seppellita vicino ad Arianna, mia sorella scomparsa giovane nel '97, in un loculo al cimitero di Bracciano. Per questo mi aveva chiesto di essere cremata, per farsi piccola, e stare insieme alla figlia. Ma in riva al Lago, purtroppo, non si può riposare in pace". Inizia così il racconto, sui social, del giornalista e conduttore Gianluca Semprini. "Dopo una ricerca durata due mesi, dagli uffici cimiteriali di Bracciano – spiega -, mi arriva una doviziosa pec, dove la sostanza è: visto che dagli archivi ci siamo persi i contratti di concessione di tutta una parte del cimitero, o io dimostro di aver pagato nel 1997 per aver fatto seppellire lì mia sorella, o devo ripagare. Sono 1.600 euro (dal Comune mi fanno notare che gentilmente sarebbero 1.600 euro, altrimenti dovrei pagare al prezzo riportato in euro dell'epoca, e sarebbe il doppio). Altrimenti, le volontà di Ornella, che si è fatta cremare per stare vicino alla figlia, non verrà esaudita". "Capite bene che di fronte a questo desiderio di una mamma il problema non siano i 1.600, quanto il principio. Lasciamo stare che stiamo parlando di rispetto per i defunti, di una mamma che si fa cremare per stare vicino alla figlia; alla burocrazia non chiediamo di essere umana e compassionevole, ma almeno coerente – sottolinea Semprini – Se tu Comune ti sei perso il mio contratto, chi deve dimostrare che il contratto esiste? Fermo restando che quando si tratta del Comune di Bracciano, la comunicazione diventa impossibile. Provate a chiamare il centralino e restare in attesa 'eterna'. E quando hai la fortuna di trovare la funzionaria giusta ricevi risposte che nemmeno i servizi segreti ti darebbero, in un misto di reticenza e omertà. Adesso la vicenda, come ho scritto anche personalmente al sindaco, non finisce qui. A questo punto ritengo anche mia sorella una squatter defunta, che ha occupato illegalmente un loculo dal 1997 e chiederò – provocatoriamente – che sia da lì sfrattata". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)