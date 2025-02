Basket maschile serie C. Netta sconfitta per l’Invicta 65-98 nel derby con il Basket School Gela al Pala Cannizzaro

Nel campionato di serie C di basket maschile è stato il Gela Basket School ad aggiudicarsi il derby con l’Invicta. Al Palacannizzaro i gelesi si sono aggiudicati l’atteso confronto contro il quintetto nisseno battendolo 98 – 65. Un match che ha visto la squadra ospite, terza in classifica, giocare con maggiore qualità e determinazione contro un’Invicta nella quale ha brillato Paride Giusti autore di 25 punti.

I biancazzurri gelesi hanno proposto invece una prestazione corale eccellente, con coach Bernardo che s’è complimentato con la squadra per la qualità messa in campo. Per i gelesi, miglior realizzatore Emanuele Caiola, autore di 17 punti. Bene anche Todorovic e Musikic, con 16 punti ciascuno. Il Basket Gela ha consoolidato così il 3° posto in campionato, mentre l’Invicta Caltanissetta resta ultima in classifica.