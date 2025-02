Basket giovanile, Icaro Santa Caterina: seconda nel campionato under 13

Continua il campionato di basket regionale Under 13 con altri due colpi vincenti piazzati fuori casa dai ragazzi della Icaro Santa Caterina: Ideal Gela (41-48) e contro la capolista Team 79 Piazza Armerina (60-64)

Un inizio di stagione del tutto positivo: dopo le prime vittorie proprio contro tutte le compagini nissene (Gela, Airam CL, Sommatino, Invicta CL) la formazione Giallo-Blu è incappata in due sole sconfitte di misura.

E’ cresciuto, e rimane costante, il momento di forma dei ragazzi allenati dal vice Giuseppe Messina

Gli atleti di Santa Caterina salgono al 2° posto nella classifica del Girone South West Division abbinati alla squadra americana NBA dei Detroit Pistons.

Dopo le due imprese compiute lontani dal parquet amico, la ICARO SANTA CATERINA ha concluso il girone di andata con un ulteriore ed importante successo nella sfida del Palacannizzaro contro Real Agrigento, vinta 62-30: è stata fondamentale la prestazione di Vittorio Di Paola. Il funambolico pivot viaggia a quasi 15 punti di media e 10 rimbalzi, confermandosi come uno dei migliori nella squadra.

Nelle partite di andata ottime prestazioni anche da parte di Davide Parra e Mirko Stancanelli, entrambi oltre la doppia cifra di media.

Nel lungo girone di ritorno gli allenatori potranno contare sul supporto dei recuperati Ettore Giunta e Francesco Lo Vasco.

Anche a Gela era stata confezionata una prestazione corale di livello. Contro tutte le squadre sono andati in doppia cifra anche Francesco Donzella e i due Playmaker Perna Amerigo e Giuseppe Fulco, ma hanno tutti contribuito all’ottima prestazione di squadra trascinati dalla guardia Daniele Longo.



Così il primo allenatore e presidente Coach Gianluca Rizza analizza questo galvanizzante scorcio di stagione: “Quella contro Piazza Armerina è stata una buona prova: sapevamo che, nel caso fossimo arrivati punto a punto, l’esperienza di alcuni ragazzi avrebbe avuto la meglio. Dobbiamo ripartire da questa buona prestazione. Sia noi che le altre squadre in testa abbiamo avuto diversi miglioramenti rispetto alle sfide dell’andata: noi eravamo senza un grosso roster di giocatori nella prima fase della regular season, e ci siamo fatti aiutare dai piccoli della categoria esordienti/aquilotti facendo allo stesso modo belle prestazioni. Le due capoliste sono squadre pericolose, ma grazie a giocatori in crescita come Flavio Volpe, Kristian Cipollina ed Enrico Montalto si arricchisce la tecnica e la preparazione alle prossime sfide e in questo girone di ritorno dobbiamo ripartire da zero, cercando di scalare la classifica. Questo per noi dovrà essere un motivo di alzare ulteriormente l’asticella dell’attenzione difensiva, della nostra aggressività e dovremo essere molto bravi a controllare i rimbalzi ed in attacco essere bravi a condividere il pallone, a giocare insieme e superare quelle che saranno le scelte difensive dei nostri avversari”.