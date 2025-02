ATI Caltanissetta: “Più acqua per superare la crisi idrica e le turnazioni nei Comuni del nostro Ambito”

Su richiesta dell’ATI di Caltanissetta la Cabina di Regia ha dato il via libera al maggior prelievo dall’invaso Ancipa, dopo un’attenta valutazione della risorse idriche disponibili, comprese quelle dei nuovi pozzi attivati durante la crisi idrica che ha prodotto oltre 250 litri secondo da fonti proprie. A beneficiarne saranno i Comuni di Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Gela e Niscemi e in generale tutti i restanti Comuni dell’Ambito. Saranno ridotte e financo eliminate le turnazioni, che nel periodo di grave crisi idrica hanno fatto soffrire i cittadini e le attività produttive. I nuovi pozzi di Butera forniranno acqua alla zona Sud dell’Ambito veicolando la risorsa idrica verso i Comuni di Gela e Niscemi. Chiaramente si ristabilisce un equilibrio nella distribuzione idrica, frutto di un costante e continuativo impegno nei mesi di grave crisi idrica che ha interessato la nostra Provincia. “L’obiettivo della Regione è di mantenere in equilibrio l’intero complesso sistema che regola la distribuzione idrica in tutti i Comuni interessati dalla crisi idrica”.

“Questo risultato, unitamente alla decisione di ridurre, seppur di 1,50 %, la tariffa idrica, rispetto alle altre utenze (luce e gas) che continuano ad aumentare – dichiara Massimiliano Conti, presidente dell’ATI Caltanissetta – e’ il chiaro segnale di una visione unitaria accompagnata dalla determinazione dei Sindaci dell’Ati di Caltanissetta che ho l’onore di guidare. Un grazie alla cabina di Regia e all’Ing Cocina che ancora una volta ha accolto le nostre richieste.”