Associazione Agricoltori e Zolfatai, a San Cataldo il format “Giovedì con…” per conoscere gli artisti locali

Si è svolto giovedì 30 gennaio 2025 a San Cataldo l’incontro “Giovedì con…” Una comunità che non conosce i propri talenti e non li sa valorizzare è sterile e priva di ogni contenuto sociale”, organizzato dalla Associazione Agricoltori e Zolfatai, così il presidente Luigi Nocera:”abbiamo incontrato l’artista Raimondo Capizzi. Il suo curriculum di direttore di orchestra e di coro e i numerosi titoli accademici, hanno sbalordito i soci e i non soci dell’Associazione Agricoltori e Zolfatai.

Ma ciò che ha commosso i presenti, è stata la sicurezza di come il giovane artista rispondeva alle domande della conduttrice Lina Duminuco e la sua determinazione nel dichiararsi libero da ogni schieramento socio-politico, perché l’arte non può essere ingabbiata in nessuno schema. Abbiamo conosciuto un giovane talento sicuro di sé, che ispira la sua Arte agli insegnamenti di Don Bosco e alle Sue capacità: un giovane da additare come esempio a tutta la città.”