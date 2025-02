Alcaraz vince l’Atp 500 di Rotterdam: battuto De Minaur in finale

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz vince il torneo Atp 500 di Rotterdam. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e prima testa di serie, supera in finale l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp e 3 del seeding. Lo spagnolo si porta a casa il torneo, un veloce indoor (con montepremi di 2.563.150 euro) rifilando al suo avversario un 6-4 3-6 6-2 in un'ora e 56 minuti.

Per il 21enne di Murcia si tratta del 17° titolo in carriera, il primo del 2025

. Quello vinto in Olanda è per il grande avversario di Jannik Sinner anche il primo titolo indoor. L'altra curiosità è che Alcaraz è il primo spagnolo riuscito a trionfare a Rotterdam. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)