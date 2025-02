Al Comune di Caltanissetta aperto un nuovo sportello per il rilascio di certificati anagrafici e Stato Civile

Lo sportello sarà attivo nelle giornate di lunedì e giovedì e si aggiunge agli altri canali già esistenti

A partire da lunedì 17 febbraio 2025, il Comune di Caltanissetta attiverà un nuovo sportello per il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile. Il cittadino interessato potrà recarsi presso l’ufficio “Servizi Demografici” con ingresso da Corso Vittorio Emanuele (antistante Piazza Garibaldi) e richiedere i seguenti certificati:

La modalità di rilascio allo sportello dei certificati anagrafici e di stato civile si aggiunge a quelle già esistenti, integrando il ventaglio di possibilità esistenti per ottenere il certificato desiderato.

CERTIFICATI ANAGRAFICI

– di Cittadinanza;

– di Esistenza in vita;

– di Residenza;

– di Residenza storico;

– di Residenza AIRE;

– di Stato civile;

– di Stato di famiglia;

– di Stato di Famiglia storico;

– di Residenza in convivenza;

– di Stato di famiglia AIRE;

– di Stato di famiglia con rapporti di parentela;

– di Stato Libero;

– di Contratto di Convivenza;

Il rilascio del certificato anagrafico è consentito direttamente all’interessato o a chiunque ne faccia richiesta purché munito di un valido documento di identità ed è soggetto alla disciplina fiscale dell’Imposta di Bollo, salvo i casi di esclusione previsti dalla Tabella “Allegato B” al D.P.R. 642/1972 e al pagamento, esclusivamente in modalità elettronica, dei diritti di segreteria pari a €0,26, o a €0,52 se per il rilascio è richiesto l’assolvimento dell’imposta di bollo. In quest’ultima ipotesi, il richiedente deve essere munito di marca da bollo o di altro documento che dimostri l’aver assolto l’obbligo fiscale (come, ad esempio, il Mod. F23)

CERTIFICATI ed ESTRATTI DI STATO CIVILE (in lingua italiana o plurilingue)

– di Nascita;

– di Nascita (positivo e negativo);

– di Matrimonio;

– di Morte;

– di Unione Civile.

Il rilascio del certificato di stato civile è consentito direttamente all’interessato purché munito di un valido documento di identità o ad altro soggetto munito anch’esso di un valido documento di identità e di formale delega sottoscritta dal delegante e corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante; non è soggetto alla disciplina fiscale dell’Imposta di bollo ma soltanto al pagamento, esclusivamente in modalità elettronica, dei diritti di segreteria pari a €0,26.

Il rilascio a vista del certificato di stato civile è subordinato alla presenza nella banca dati informatica dell’atto di riferimento. Ad oggi possono essere consultati in modalità informatica gli atti di stato civile redatti successivamente all’anno 1990. Per i certificati di stato civile desumibili dagli atti antecedenti l’anno 1990 la redazione del certificato avviene manualmente, e pertanto è necessario effettuarne la prenotazione direttamente allo sportello.

Sono ugualmente attivi gli ulteriori seguenti canali di richiesta:

PER I CERTIFICATI ANAGRAFICI:

1) Accedendo al sito del Comune di Caltanissetta, alla pagina “Sportello del Cittadino“ sezione “Servizi Demografici” sottosezione “Chiedere il rilascio di certificati anagrafici“ consultabile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.caltanissetta.it/action%3As_italia%3Acertificati%3Banagrafici

Per accedere al portale bisogna però essere in possesso di un identità digitale (SPID, CIE, CNS);

2) Inviando una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica servizi.demografici@comune.caltanissetta.it, o pec, servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it:

L’istanza deve essere accompagnata da un valido documento di identità del richiedente diretto interessato o di delega in caso di richiesta di un soggetto delegato e deve indicare la finalità della richiesta;

3) Accedendo al portale Anagrafe Nazionale ANPR del Ministero dell’Interno raggiungibile all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/, utilizzando uno degli strumenti di identità digitale (SPID, CIE o CNS).

PER I CERTIFICATI ed ESTRATTI DI STATO CIVILE in lingua italiana o plurilingue

1) Accedendo al sito del Comune di Caltanissetta, alla pagina “Sportello del Cittadino“ sezione “Servizi Demografici” sottosezione “Chiedere il rilascio di certificati ed estratti di stato civile“ consultabile al seguente link: https://sportellotelematico.comune.caltanissetta.it/action%3As_italia%3Acertificati%3Bestratti.atti.stato.civile

Per accedere al portale bisogna però essere in possesso di un identità digitale (SPID, CIE, CNS);

2) Inviando una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica servizi.demografici@comune.caltanissetta.it o pec servizi.demografici@pec.comune.caltanissetta.it:

L’istanza deve essere accompagnata da un valido documento di identità del richiedente diretto interessato o di delega in caso di richiesta di un soggetto delegato e deve indicare la finalità della richiesta.

Il Comune di Caltanissetta, inoltre, ricorda che:

nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da dichiarazioni sostitutive così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 40. Per questo motivo sui certificati è sempre presente la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. I certificati, pertanto, non possono essere richiesti n rilasciati per la presentazione a Pubbliche Amministrazioni o a incaricati di pubblici servizi;

il Decreto-legge 16/07/2020, art. 30-bis, modificando il Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, art. 2, ha reso obbligatorio accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione anche nei rapporti tra privati. Il soggetto privato può richiedere all’Amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, previo consenso del dichiarante, a conferma della corrispondenza di quanto dichiarato;

per rendere più agevole l’accesso dei cittadini alle piattaforme digitali, comunale o ministeriale, o per assisterli nella formulazione della mail di richiesta dei certificati, è attivo presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico lo sportello “Facilitazione Digitale” .

Lo sportello osserverà i seguenti orari di ricevimento: lunedì e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00.