A Santa Caterina Villarmosa celebrato il 140° anniversario della Società Militari in Congedo

Si è festeggiato ieri a Santa Caterina Villarmosa il 140° anniversario della Società Militari in Congedo.

L’Ente fondato il 15 febbraio del 1885 dagli ex militari caterinesi di allora, conta oggi più di 100 iscritti. “Ormai molti dei nostri soci non sono ex militari, ma la nostra associazione continua ad essere un importante punto di ritrovo per tanti cittadini” asserisce il Presidente Giuseppe Amico che con orgoglio ricorda che negli anni sono state istituite a S. Caterina diverse Società ma quella dei “Militari in Congedo” è l’unica che è riuscita a sopravvivere per un così lungo tempo.

All’interno dell’Associazione, sita al centro di Piazza Garibaldi, i cittadini si riuniscono ogni giorno, mattina e pomeriggio per giocare a carte o a biliardo; per leggere i quotidiani o semplicemente per scambiare quattro chiacchiere in amicizia e bere un buon caffè evadendo dalla solitudine a cui, altrimenti, sarebbero probabilmente costretti soprattutto i più anziani.

“È una bellissima realtà che dobbiamo far crescere sia stimolando l’iscrizione di più persone sia realizzando nuove attività quali gite e manifestazioni legate alle tradizioni caterinesi” afferma ancora il Presidente nel suo emozionato discorso, corroborato dal Sindaco Dott. Giuseppe Ippolito che ha colto l’occasione per annunciare alla platea dei soci di stare lavorando, insieme agli uffici comunali, al reperimento di fondi per la ristrutturazione dei locali dell’Associazione.

“La Società “Militari in Congedo” è una importante realtà di mutuo aiuto autocostituita ed informale” ha asserito la dottoressa Palmina Lo Re, assessore alle politiche sociali “e per tale motivo non possiamo, a livello amministrativo, che dare tutto il nostro sostegno alle iniziative dell’associazione, proponendo che l’Ente apra le sue porte anche alle donne, che come molti uomini iscritti, potrebbero trovare all’interno dell’Ente un luogo di scambio e di importante vita sociale”.

La certezza che il “Militare in Congedo” continuerà ad essere un simbolo fattivo del legame tra passato, presente e futuro del paese, il luogo in cui si trova lo spazio e il tempo dove “i nonni” possono ancora raccontare e trasmettere alle “nuove generazioni” la storia e la cultura locale, è data dalla presenza di diversi giovanissimi iscritti alla società, a cui sono affidati compiti di rilievo come il consigliere Giuseppe Natale e il cassiere Salvatore Natale, che insieme al Presidente Amico Giuseppe, al vice presidente Rizza Antonino, al Segretario D’Agostino Alfonso, ai consiglieri Lo Vetere Mariano, Geraci Turi, Bruno Domenico, Puleo Vincenzo, Guarneri Cataldo, Lo Duca Salvatore e a tutti gli altri soci, quotidianamente operano per la buona continuità di un progetto nato 140 anni fa.

L’intera comunità augura con affetto alla Società un buon anniversario e la speranza che questa sia solo una importante tappa di un lungo cammino futuro.