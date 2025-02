A Gela ritorna l’iniziativa “Voucher sportivi giovani”: ecco i dettagli

L’Assessorato allo Sport del comune di Gela comunica il ritorno dell’iniziativa: “Voucher sportivi giovani”, pensata per dare ai giovani (6-16 anni) l’opportunità di praticare sport grazie a un supporto di 50 € mensili. I voucher sono destinati alle famiglie con ISEE non superiore a 12.000 euro. Le società e associazioni sportive interessate ad aderire possono presentare la manifestazione d’interesse entro il 28 febbraio inviando la domanda via PEC a: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it (Le società che hanno partecipato nel 2024 saranno automaticamente incluse.)

Per i dettagli e scaricare i moduli necessari: Decreto Voucher Sportivi https://bit.ly/4aNZDS2 Giovani impegnati in attività sportiva Lo sport unisce e fa crescere la nostra comunità