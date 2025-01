Villalba. Scuole e cimitero chiusi per allerta meteo: l’appello del sindaco Maria Paola Immordino

VILLALBA. Scuole chiuse per allerta meteo rossa anche a Villalba. Qui il sindaco Maria Paola Immordino ha disposto per il 17 gennaio, in via precauzionale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e del cimitero comunale.

Il sindaco ha raccomandato alla cittadinanza villalbese di evitare, per quanto possibile, la circolazione in strade isolate e/o secondarie o comunque con scarsa circolazione di autoveicoli, avendo comunque cura di comunicare sempre i propri spostamenti a familiari e conoscenti.

Inoltre vanno evitate attività ludiche, escursionistiche etc. in ambienti rurali non facilmente accessibili e non controllati, ed attività agro-silvo-pastorali specialmente in prossimità dei corsi d’acqua anche minori (torrenti, impluvi etc.).

Infine, non bisognerà sostare sotto gli alberi o in vicinanza di strutture metalliche e non, specialmente se a sviluppo verticale, quali ad esempio: i pali ed i tralicci di antenne e delle reti elettriche e telefoniche, le tettoie, i cancelli e le inferriate etc., in quanto possono essere facilmente colpiti da fulmini; e comunque sono soggette ad essere facilmente danneggiati dal vento a velocità elevata o dalle precipitazioni intense; più in generale il sindaco ha raccomandato ai cittadini di non intraprendere viaggi se non per effettiva necessità, e in caso di neve, osservare l’obbligo di circolazione con le catene o gomme invernali omologate, come previsto dal Codice della Strada.