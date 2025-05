Statuto, Schifani: «Da Mef ok a tavolo di confronto per revisione norme di attuazione finanziarie»

Accogliendo la proposta del presidente Renato Schifani, il viceministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo ha comunicato che verrà riattivato il “tavolo di confronto” tra governo nazionale e Regione Siciliana in tema di profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale. L’annuncio è arrivato durante l’evento “L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana: attualità e prospettive”, organizzato dall’Osservatorio permanente della giustizia tributaria nella sala Rossa del Palazzo Reale, sede dell’Assemblea regionale, a Palermo.

«Ringrazio per l’immediato riscontro il viceministro Leo – commenta il presidente Schifani, intervenuto al convegno insieme all’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino – Ancora una volta il dialogo con l’esecutivo centrale si dimostra leale e proficuo. Adesso dobbiamo puntare alla revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria e tributaria relative agli articoli 36 e 37 dello Statuto».

Con il federalismo fiscale, il legislatore ha previsto uno specifico regime per le relazioni finanziarie e la sede prevista per la definizione degli accordi è proprio il “tavolo di confronto” tra il governo nazionale e ciascuna Regione a Statuto speciale.