Mazzarino, l’ASP assicura la continuità dell’assistenza primaria dopo il pensionamento di un medico

In vista del pensionamento di un medico di medicina generale nell’area di Mazzarino, l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta ha avviato tutte le procedure necessarie per garantire la continuità del servizio ai cittadini. Le procedure seguono quanto previsto dall’articolo 37 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024, e sono finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato – della durata massima di 12 mesi o fino all’individuazione di un nuovo medico titolare – a partire dal 1° giugno 2025.

L’ASP ha già convocato i medici disponibili, ricevendo una sola manifestazione di interesse che, tuttavia, si è risolta con un rifiuto dell’incarico da parte del professionista. Per affrontare la situazione e tutelare il diritto all’assistenza degli utenti, l’ASP ha riunito il Comitato Aziendale di Medicina Generale, che ha stabilito di assegnare il massimale individuale ai medici attualmente in servizio a Mazzarino. Questa misura straordinaria permetterà ai residenti di iscriversi in elenchi separati, continuando a usufruire dell’assistenza sanitaria.

L’Azienda Sanitaria rassicura pertanto i cittadini di Mazzarino: la possibilità di scelta del medico di base sarà garantita anche in questa fase di transizione, evitando disagi per gli utenti e mantenendo il servizio di medicina generale operativo e disponibile.