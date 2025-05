Un incendio è divampato la scorsa notte in via Felice Impastato, ex via del Bassotto, nel quartiere Bonagia, a Palermo. Le fiamme sono divampate in diversi box-garage in un condominio di 8 piani. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno limitato i danni. Le indagini sono condotte dalla polizia. Si sta accertando se il rogo sia doloso o provocato da un corto circuito. (ANSA).