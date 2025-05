Fine vita, Cuffaro(DC): “Rafforzare le reti di cura e accompagnamento psicologico. L’Ars chiamata a un atto di responsabilità storico”

“La recente presa di posizione della Conferenza Episcopale

Siciliana contro la proposta di legge regionale sul fine vita

rappresenta un baluardo di responsabilità morale e civile in un tempo in

cui si rischia di scivolare verso una visione strumentale e

utilitaristica della vita umana”. Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario

nazionale della DC.

“Sono accanto ai Vescovi, non soltanto perché mi riconosco nei valori

cristiani, ma anche perché sento il dovere di ribadire, con forza,

l’urgenza di una riflessione etica più profonda prima di legiferare su

un tema tanto delicato.

Il tentativo di normare il suicidio medicalmente assistito, pur motivato

da esigenze di tutela individuale, rischia – prosegue Cuffaro – di

legittimare una cultura dello scarto in cui la sofferenza diventa un

motivo sufficiente per anticipare la morte. Come hanno giustamente

sottolineato i vescovi siciliani, guidati da monsignor Antonino

Raspanti, la vera sfida non è ‘accompagnare a morire’, ma rafforzare le

reti di cura, di accompagnamento psicologico, di sostegno spirituale e

sanitario”.

“In un territorio come la Sicilia, dove le strutture sanitarie per le

cure palliative sono ancora disomogenee, parlare oggi di fine vita

rischia di trasformarsi in una scorciatoia per chi non ha alternative

reali alla sofferenza. Prima di legalizzare il gesto estremo – continua

-, dobbiamo impegnarci a garantire a ogni cittadino l’accesso a un

sistema di cure degno e compassionevole”.

“Il vero progresso non sta nell’accorciare la vita, ma nel valorizzarla

fino all’ultimo respiro. Ed è questo l’appello accorato che viene dal

mondo ecclesiale e da una parte della politica siciliana, quella che

ancora crede che i diritti si esercitano pienamente solo quando nessuno

è costretto a scegliere tra dolore e morte.

L’Assemblea Regionale Siciliana è chiamata a un atto di responsabilità

storico. Non si tratta di schierarsi ideologicamente, ma di tutelare il

principio fondante della nostra civiltà: la sacralità della vita,

soprattutto quando è più fragile”, conclude Cuffaro.