Tony Effe dopo il concerto di Capodanno a Roma: “Io capro espiatorio di dinosauri”

(Adnkronos) – "Sicuramente è più facile attaccare me che risolvere i veri problemi del nostro Paese ed essere stato il capro espiatorio di questi dinosauri mi ha solo dato la forza di continuare a spingere sempre di più". Così Tony Effe su Instagram all'indomani del concerto di Capodanno al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha registrato il tutto esaurito per il concerto organizzato dopo l'esclusione dall'evento al Circo Massimo. "Grazie Roma. Quest'anno è stato molto impegnativo ma anche pieno di soddisfazioni. Il duro lavoro ripaga sempre e il 2024 ne è stato la conferma", dice ancora l'artista che replica alle polemiche nate sui testi delle sue canzoni: "Sono stato al centro di polemiche pesanti, accusato di cose che non mi appartengono, ma voi nonostante tutto ci siete sempre. Infine, un messaggio ai fan: "Non ascolterò mai il giudizio di persone che non conoscono né me né la mia musica. Non vi fermate mai e fate sempre il c…. che vi pare. Ci aspetta un 2025 spietato. Vi voglio bene". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)