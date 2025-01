Sicilia. Sanità, Cuffaro e Cirillo: “Situazione attuale frutto di errori del passato”

“Le critiche immotivate non aiutano a risolvere i problemi.

Ciò che sta accadendo nella sanità siciliana è parte di un problema

complesso. La carenza di medici e infermieri sta spingendo paesi come la

Gran Bretagna e altre nazioni a importare professionisti da tutto il

mondo, vedi in particolare i tanti infermieri che stanno arrivando in

Europa dalle Filippine. È fondamentale far capire a chi strumentalizza

la situazione siciliana che medici provenienti da Cuba, India e altre

nazioni stanno oggi occupando posizioni chiave per tamponare la crisi

che interessa tutti i sistemi sanitari e la Sicilia non è esente e sta

già utilizzando queste professionalità”. Lo dichiarano Totò Cuffaro,

segretario nazionale della DC, e Stefano Cirillo, segretario regionale

della DC.

“Gli errori, nei decenni passati, di non avere saputo pianificare

adeguatamente il numero di professionisti necessari a sostenere il

sistema sanitario, vedi numero chiuso per le Università, ha creato la

situazione che oggi vediamo: lunghe liste d’attesa, difficoltà nei

ricoveri e un impatto su tutti i servizi offerti agli utenti –

continuano -. In questo contesto, la determinazione del Presidente

Schifani nell’affrontare la crisi in prima persona e nel proporre

iniziative di rilancio dimostrano una visione chiara per una Sicilia che

si rimbocca le maniche per risolvere problematiche che hanno radici

lontane”.

“La Democrazia Cristiana esprime un ringraziamento alla dottoressa Volo

per quanto svolto e augura buon lavoro alla dottoressa Faraoni che ha

già dimostrato capacità e competenze nella gestione ed è sicuramente in

grado di avviare un piano di rilancio per superare le attuali criticità.

A nome della Democrazia Cristiana, auguriamo al Presidente della Regione

e al nuovo assessore di poter lavorare con tranquillità e poter così

rispondere alle aspettative dei siciliani, offrendo una sanità in

continua evoluzione, sempre più attenta alle esigenze di tutti”,

concludono.