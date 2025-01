San Cataldo. Gran successo per l’Associazione Ornitologica Centro Sicilia con Alfonso Galota e nuovi propositi per il 2025

SAN CATALDO. L’associazione A.O.C.S. di San Cataldo ha ottenuto notevoli successi grazie ai propri associati nel 2024. Dopo un anno di grandi soddisfazioni, è arrivata un altro prestigioso riconoscimento con il socio Galota Alfonso al 72° campionato mondiale, il quale ha ottenuto un ottimo secondo posto con la razza Rheinlander.

Oltre ai tanti obiettivi raggiunti, quello in cui l’associazione si è maggiormente focalizzata, è stata l’organizzazione della I Mostra Nazionale Ornitologica realizzata a Barrafranca, con la quale sono stati riscossi notevoli successi e molteplici apprezzamenti dagli addetti ai lavori.

Prima i Canarini di Colore e poi quelli di Forma e Posizione Lisci sono la passione del barrese Alfonso Galota dell’Associazione Ornitologica Centro Sicilia. Con alcuni soggetti ha infatti vinto diversi premi, sia partecipando a mostre locali che a mostre internazionali. Dopo aver vinto al 55° Campionato Italiano di Ornitologia svolto a Montichiari, Brescia (13.000 partecipanti), quest’anno ha partecipato al 72° Campionato Mondiale di Ornitologia – Santa Maria da Feira 2025 in Portogallo, dove ha conseguito la medaglia di argento garantendosi il secondo posto (nella razza Rheinlander) gareggiando con i migliori allevatori del mondo (hanno gareggiato 22.000 soggetti con 2.700 espositoriprovenienti da ogni parte del mondo, 25 nazioni ed espositori siciliani 33).

Già da bambino ha sempre avuto la passione di allevare uccellini in gabbia dentro e fuori casa. Appena diventato adulto, Alfonso Galota, si è iscritto alla F.O.I. FEDERAZIONE ORNICOLTORI ITALIANI Onlus, allevando a Barrafranca dove vive, prima canarini di colore e ultimamente canarini di forma e posizione lisci nonché diversi pappagallini variopinti. Una passione che lo impegna per alcune ore al giorno, ma che lo ricompensa con grandi soddisfazioni ottenute attraverso partecipazioni ai concorsi espositivi. I suoi volatili delle razze Rheinländer, Irish e Japan Hoso, infatti, si sono collocati l’anno scorso ai primi posti. Al campionato mondiale gli esemplari di Galota sono stati valutati da una severa giuria che ha vagliato centinaia di esemplari per forma, lunghezza, pulizia, qualità del piumaggio e delle unghie. L’obiettivo è di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi e arricchire la collezione di premi e trofei raccolti.

«I miei cinque esemplari più belli, scelti tra i trenta che hanno preso parte alle competizione della stagione, sono stati accompagnati a destinazione con i mezzi messi a disposizione dalla Federazione Ornicoltori Italiana. Sono stati lontani una decina di giorni: tre sono serviti all’andata e altrettanti al ritorno. », spiega.

Nelle sue grandi voliere vivono infatti circa 120 canarini di razza Rheinländer (in lingua tedesca significa “Terra del Reno” ), riconosciuta dalla C.O.M., che è stata ottenuta dall’allevatore tedesco Noffke in seguito agli accoppiamenti e successive selezioni tra varie Razze. Il Canarino presenta due varietà: una ciuffata (“Haubenkanarien Rheinländer”) e una a testa liscia (“Glattkopkanarien Rheinlander“). L’allevatore deve impostare la selezione in modo da ottenere un “ciuffo chiaro”. I colori ammessi del piumaggio sono il giallo, il bianco e il rosso (ottenuto con colorazione artificiale). Le pezzature non sono ammesse, ad eccezione del ciuffo che può essere screziato.

Il Rheinländer, in sede di giudizio, deve essere posto su un tavolo alto e il volatile sarà valutato quando si sarà adattato al posatoio e avrà ricomposto il piumaggio.

Si sottolinea quanto segue:

1. Il canarino deve essere inanellato con anello tipo A. (diametro 2,7 mm)

2. La gabbia da esposizione è quella a cupola, con un solo posatoio posto al centro in alto, di foggia tonda e del diametro di dieci millimetri, e con due simili posatoi posti in basso e lateralmente.

STANDARD SINTETICO Testa ciuffata, ciuffo compatto a forma di “ ferro di cavallo” ,simmetrico, e piume che si dipartono dal centro della testa. Esso deve terminare dietro l’occhio passando sopra di esso in una linea diritta. La congiunzione del ciuffo dietro la testa sia liscia e non visibile. Esso deve essere chiaro (sono ammessi ciuffi screziati punti 20)

Testa liscia e leggermente piatta. Sopraccigli visibili punti 20

Corpo sottile, slanciato, elegante. Petto e dorso leggermente arrotondati punti 20

Portamento posizione eretta e corpo leggermente arcuato punti 20

Taglia – massimo cm. 12 punti 15

Piumaggio liscio, ben aderente al corpo e senza difetti punti 10

Gambe e zampe fini e graziose, proporzionate a corpo,poco inclinate, tibia visibile punti 5

Coda diritta, stretta, tendente al perpendicolare e punta leggermente incavata punti 5

Condizioni generali considerare i vari punti nell’insieme. Buona salute e limpidezza. Colore: uniforme: bianco, giallo o rosso (intenso e brinato), senza macchie melaniche, eccetto il ciuffo che può essere screziato. Valutare come si presenta nella gabbia punti 5

Totale: punti 100.

Alfonso dopo dieci anni di allevamento, ha dovuto trasferirsi per motivi di lavoro e quindi accantonare la passione per l’ornitologia per qualche tempo. Dodici anni fa, però, appena ha avuto la possibilità di realizzare un allevamento si è iscritto all’Associazione Ornitologica Centro Sicilia di cui adesso ne è membro del direttivo ed ha ricominciato nuovamente ad allevare e partecipare alle mostre ornitologiche per rimettersi in gioco.