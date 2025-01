Ora o mai più, stasera 11 gennaio torna la gara musicale tra meteore

(Adnkronos) – Oggi, sabato 11 gennaio, torna in prima serata su Rai 1 'Ora o mai più', lo show condotto da Marco Liorni in cui 8 cantanti protagonisti di successi musicali tanto intensi quanto brevi si rimettono in gioco per contendersi la vittoria davanti alla grande platea televisiva, affiancati da altrettanti coach, scelti tra i protagonisti della storia della musica leggera italiana. Gli 8 concorrenti in gara sono: Antonella Bucci, nome d'arte di Antonietta Buccigrossi (che vanta in carriera anche un duetto con Eros Ramazzotti nella canzone 'Amarti è l'immenso per me'); Carlotta, nome d'arte di Carla Quadraccia, interprete di tormentoni come 'Frena' o 'Gelosia'; Pierdavide Carone, autore della canzone 'Per tutte le volte che…', con la quale Valerio Scanu (in gara c'è pure lui) vinse Sanremo 2010, e in gara a Sanremo 2012 con la canzone 'Nanì' con la direzione musicale di Lucio Dalla; Loredana Errore, ex concorrente di 'Amici' e interprete di 'Ragazza occhi cielo', scritta per lei da Biagio Antonacci; Anonimo Italiano, pseudonimo di Roberto Scozzi, il cantante che negli anni '90 si esibiva indossando una maschera argentata (tra i suoi successi 'Anche questa è vita'); Pago, all'anagrafe Pacifico Settembre, noto per successi come 'Parlo di te', 'Vorrei tu fossi mia' e 'Non cambi mai'; Matteo Amantia ex componente degli Sugarfree, la band che raggiunse il successo nel 2004 con la canzone 'Cleptomania'. Ad affiancarli come coach (ma le accoppiate verranno svelate solo nella prima puntata con 8 duetti concorrenti-maestri): Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore. Lo show andrà in onda fino al primo marzo (con la pausa della settimana di Sanremo) e vede il ritorno nella prima serata di Rai1 di Marco Liorni dopo lo show di Capodanno 'L'anno che verrà': "Anche qui succederà qualcosa di imprevedibile ma diverso rispetto a Capodanno", scherza Liorni riferendosi al fuori programma dell'invettiva a microfono aperto di Angelo dei Ricchi e Poveri nella notte di Capodanno. "Crediamo molto in questo format – dice Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time – per questo lo proponiamo al sabato sera, in un contesto competitivo non semplice, ma puntando su un mix di ingredienti che crediamo efficace: musica, intrattenimento, leggerezza, spensieratezza". "Questo è un format rigenerativo che parte dal talento, un talento che magari è finito un po' in periferia. Il pubblico potrà fare un bel viaggio nella storia della musica italiana. Questo format va nella direzione di un intrattenimento intelligente", aggiunge Giovanni Anversa, vice direttore Intrattenimento Prime Time. Mentre Liorni, ai giornalisti che sottolineavano come il suo percorso professionale tra 'L'Eredità' e appunto 'Ora o mai più' è quello che ha portato Carlo Conti e Amadeus verso Sanremo, ha risposto: "Lo prendo come un augurio. Su Sanremo chiunque risponde 'speriamo un domani' ed è quello che dico anche io". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)