Josep Caballè Domenech sul podio dei prossimi concerti Foss

PALERMO (ITALPRESS) – “Omaggio alla musica francese” potrebbe essere il titolo ideale che ispira il programma dei prossimi appuntamenti della 65a Stagione Concertistica 2024/2025 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, venerdì 31 gennaio (ore 21) e sabato 1 febbraio (ore 17.30) al Politeama Garibaldi.

Sul podio Josep Caballè Domenech (che sostituisce il previsto Jonathan Webb), bacchetta catalana con studi viennesi e importanti riconoscimenti in concorsi internazionali, dirige un programma dedicato a tre compositori francesi attivi tra la seconda metà dell’Ottocento e il Novecento: Cèsar Franck (Liegi 1822 – Parigi 1890), Francis Poulenc (Parigi 1899 – 1963) e Olivier Messiaen (Avignone 1908 – Clichy 1992).

In particolare, i concerti si aprono con Les Offrandes oublièes, meditazione sinfonica per orchestra scritta da Messiaen nel 1930, un brano fortemente legato alla fede cattolica del compositore, come si legge in una sua nota esplicativa: evidente in questa sua nota esplicativa dell’opera nella quale si legge: «Il peccato è l’oblio di Dio. La Croce e l’Eucaristia costituiscono le offerte divine: Questo è il mio Corpo, donato a voi; questo è il mio Sangue, donato a voi». Il lavoro è infatti suddiviso in tre pannelli, incatenati e preceduti da un commento di carattere teologico del compositore stesso: La Croix, Le Pèchè, L’Eucaristie. Quindi il programma procede con la Sinfonietta di Poulenc, brano commissionato dalla BBC nel 1947, basato su una serie di temi recuperati da un quartetto mai completato e citazioni da altre sue opere. E’ invece del 1888 la Sinfonia in re minore di Franck, scritta in un momento storico in cui questa forma musicale non era molto in voga nell’ambiente accademico francese, acceso da un forte nazionalismo e dall’avversione verso la musica straniera.

