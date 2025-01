Fabio Fazio e il rischio incidente a Che tempo che fa: il ‘Var’

(Adnkronos) – Fabio Fazio rischia l'incidente nella puntata di oggi di Che tempo che fa. Il conduttore, dopo l'esibizione di Claudio Baglioni, inciampa e per poco non finisce nella 'botola' che si apre nel pavimento dello studio per l''emersione' dell'acquario. E' provvidenziale l'intervento di un tecnico, che evita una rovinosa caduta e salva Fazio. Il video rimbalza su X e, tra sospiri di sollievo e ironia per sdrammatizzare, ecco il paragone con l'incidente occorso mesi fa a Gigione. Il cantante, durante un concerto all'aperto, è stato tradito dal palco: il cedimento di un asse di legno ha provocato, in questo caso, una caduta rovinosa. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)