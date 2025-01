Djokovic e Kyrgios, settimana nera per gli “anti-Sinner”. E i social godono…

(Adnkronos) – Settimana da dimenticare per… gli "anti-Sinner". Per Novak Djokovic e Nick Kyrgios non è andata benissimo a Brisbane: i due, avversari del numero uno al mondo dentro e fuori dal campo, sono stati subito eliminati nel torneo australiano. E sui social non sono mancate le frecciate da tantissimi sostenitori di Jannik, che sorridono per i loro risultati deludenti… Per entrambi, Australia fin qui amara.

Kyrgios ha perso prima contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard

, dopo tre tiebreak (7-6, 6-7, 7-6), ed è stato poi eliminato nel doppio con Djokovic: i due sono stati buttati fuori da Nikola Mektic e Michael Venus, che hanno agguantato gli ottavi di finale con un 6-2, 3-6, 10-8. A completare una settimana nera, la clamorosa eliminazione di Djokovic poche ore fa. Il serbo è stato sconfitto dallo statunitense Reilly Opelka, numero 293 del ranking, che si è imposto per 7-6 (8-6), 6-3 conquistando l'accesso alle semifinali. Djokovic, numero 1 del tabellone, ha così fallito l'assalto al centesimo titolo della carriera nel primo torneo del 2025 (dopo le vittorie contro Rinky Hijikata e Gael Monfils nei turni precedenti). Da X a Instagram, tanti tifosi di Sinner (rivale sul campo di Djokovic e spesso attaccato da Kyrgios per il caso Clostebol) non hanno risparmiato le prese in giro ai due tennisti. Relativamente alla sconfitta di Djokovic contro il numero 293 del ranking, si legge per esempio: “Roger Federer ritirato, Rafa Nadal ritirato, Andy Murray ritirato, Novak Djokovic distrutto dal numero 293 al mondo Reilly Opelka”. Mentre pochi giorni fa, dopo il ko in coppia con Kyrgios, era diventato virale sui social il commento “Spiaze”, utilizzato da tanti sostenitori di Jannik per sottolineare una certa antipatia nei confronti dei due. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)