Dighe Disueri-Cimia, in arrivo finanziamento da 2,6 milioni di euro per la manutenzione

Arriva il finanziamento per la interconnessione delle dighe Disueri-Cimia e la manutenzioni della traverse (necessarie per deviare il flusso delle acque) dei fiumi Dirillo-Maroglio-Rizzuto. Ne ha dato comunicazione l’assessore comunale all’Agricoltura, Filippo Franzone, che ha seguito da vicino in questi mesi l’iter che sblocca 2,6 milioni di euro. Grazie al finanziamento che riceve il Consorzio di Bonifica dalla Regione, attraverso l’assessorato regionale all’Agricoltura, sarà possibile sfruttare i flussi di acqua per irrigare i campi. “Mi corre ringraziare dipendenti e funzionari del Consorzio, ed a tutti gli attori politici – dice l’assessore Franzone – che hanno lavorato con passione e impegno per arrivare a questo risultato che ci consentirà di dare un grande sollievo ai nostri agricoltori, soprattutto nei periodi di siccità”.