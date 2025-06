Giornata da incorniciare per la Città di Caltanissetta: memoria, orgoglio e cultura al centro di un grande evento organizzato dal Lions Club

CALTANISSETTA. «La storia di Caltanissetta e della sua gente è stata degnamente onorata», dichiara con evidente emozione e soddisfazione l’ingegnere Salvatore Vancheri, presidente del Lions Club Caltanissetta, tracciando un bilancio più che positivo della giornata di ieri. Un appuntamento che ha saputo unire emozione, cultura e senso di appartenenza, trasformando il capoluogo nisseno in teatro di un evento unico nel suo genere.

«È stato un momento importante per rendere omaggio ad una pagina significativa della nostra storia cittadina», ribadisce l’ing. Vancheri ai microfoni di una radio locale.

L’iniziativa ha visto il suo momento più atteso con la cerimonia dell’annullo filatelico straordinario dedicato a Caltanissetta, un gesto simbolico ma fortemente identitario, che ha riscosso grande entusiasmo tra cittadini e appassionati. «Un altro traguardo raggiunto per il nostro club, ma soprattutto per la città, per il territorio e per tutte le generazioni, passate e future, che vedono nella memoria storica un valore da custodire e trasmettere», sottolinea con orgoglio il presidente.

Il cuore dell’evento è stato il convegno dal titolo emblematico “Caltanissetta capitale mondiale dello zolfo a cavallo del XIX e XX secolo”, che ha registrato una notevole partecipazione di pubblico. Numerosi gli interventi di alto livello: relatori esperti e appassionati hanno saputo intrecciare argomentazioni storiche, sociali ed economiche, offrendo ai presenti un quadro ricco e approfondito. «Gli interventi hanno pienamente rispettato e valorizzato il tema proposto, creando un dibattito stimolante e di grande interesse», ha commentato ancora Vancheri.

Un successo di pubblico nonostante il caldo torrido: già dalle prime ore del pomeriggio, infatti, numerosi cittadini si sono recati presso la sede dell’evento, desiderosi di essere testimoni e protagonisti di questo momento storico. «Vedere così tante persone sfidare le alte temperature per non perdersi l’emozione di apporre l’annullo straordinario sulle cartoline è stato davvero toccante», racconta il presidente del Lions Club.

Per chi non ha avuto la possibilità di partecipare alla giornata di ieri, l’ingegner Vancheri ha voluto ricordare che le cartoline commemorative sono ancora disponibili e che, per qualche settimana, sarà ancora possibile ottenere l’annullo straordinario esclusivamente presso l’ufficio postale centrale di via Leone XIII. Inoltre, l’invito rivolto ai cittadini è di considerare la possibilità di far apporre l’annullo anche su documenti storici personali, libri o persino sulla rivista del club, per rendere ancora più speciale questo segno tangibile di memoria collettiva.

La giornata di ieri ha rappresentato anche la degna conclusione di un intenso anno sociale che il Lions Club ha voluto dedicare al tema delle miniere e della storia mineraria della città, riaffermando così il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e del patrimonio locale.

Un evento ricco di emozioni, suggestioni e contenuti scientifici, il cui filo conduttore è stato il recupero della memoria storica legata all’attività mineraria, la valorizzazione sostenibile del territorio e la riscoperta delle nostre radici. A suggellare il tutto, la cartolina commemorativa a tiratura limitata: una vera e propria “chicca” per appassionati e collezionisti.