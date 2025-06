Marianopoli. Dopo 45 anni, per la prima volta, il Comune ha in Giuseppe Lombardo un consigliere Nazionale Anusca

MARIANOPOLI. Dopo 45 anni anche il Comune di Marianopoli ha un consigliere Nazionale Anusca, Giuseppe Lombardo, in forza preso i servizi anagrafici e dello stato civile del Comune di Marianopoli..

Sabato 21 giugno 2025, presso il Centro Congressi Artemide, a Castel San Pietro Terme (BO), si sono riuniti le Assemblee dei Soci Fondatori e Sostenitori per il rinnovo delle cariche sociali. Un evento di enorme portata, che ha richiamato oltre 500 Soci provenienti da tutta Italia, a testimonianza della diffusione capillare dell’Associazione sul territorio Nazionale.

Al termine dello spoglio delle urne è stato eletto il nuovo presidente Anusca Renzo Calvigioni, già esperto di lunga data dell’Associazione, ed il consiglio che è formato da 160 consiglieri in tutta Italia, per la Sicilia sono stati assegnati 7 consiglieri nazionali, i candidati in lista erano 30 ed il candidato Giuseppe Lombardo che rappresentava il Comune di Marianopoli, è stato il primo eletto. Presente, per l’importante evento anche il dipendente Andrea Alessi.

A.N.U.S.C.A., costituitasi nel 1980, fornisce agli operatori dei Servizi Demografici supporto rappresentativo in tutte le sedi istituzionali. Presente su tutto il territorio italiano con proprie strutture associative a livello provinciale e regionale, fornisce servizi- prevalentemente nell’area dell’aggiornamento professionale – al personale degli enti locali. Aderiscono all’Associazione (eretta ad Ente Morale con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19 luglio 1999) attraverso il pagamento di una quota associativa annuale sia pubblici dipendenti e persone fisiche, a titolo individuale, sia Pubbliche Amministrazioni (Comuni). I Comuni associati ad ANUSCA rappresentano come popolazione oltre l’86% dei cittadini italiani.