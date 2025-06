Anas, per alberi pericolanti chiusa al traffico SS 124 nel Catanese

A causa della presenza di alberi pericolanti a bordo strada è chiusa al traffico, in via precauzionale, la strada statale 124 Siracusana dal km 13,500 al km 14 a Caltagirone (Catania). Lo fa sapere Anas sottolineando che la chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di potatura e messa in sicurezza. Il traffico viene deviato come da indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.