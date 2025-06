Via alle Sfide del 23° Rally di Caltanissetta: equipaggi pronti e start in piazza Falcone Borsellino

Poche ore allo start del 4° round della Coppa Italia ACI Sport 9ª Zona. Dopo il completamento dello shakedown, i primi segnali per gli equipaggi, in una giornata che si è già presentata calda fin dalle prime ore del mattino, e che promette di essere ancora più torrida nel prosieguo.

Il 23° Rally di Caltanissetta è pronto a partire. La gara, valida per il 4° round della Coppa Italia Rally 9ª Zona e per il Campionato Siciliano Auto Moderne e Storiche, si preannuncia ad alta intensità, con gli equipaggi pronti a sfidarsi su un percorso tecnico e impegnativo.

In mattinata, i piloti hanno completato il tradizionale shakedown, testando le vetture in condizioni di gara. Il caldo, che già dalle prime ore del mattino ha reso la giornata impegnativa, è destinato a rimanere una variabile determinante, influenzando inevitabilmente le scelte riguardanti pneumatici e regolazioni. Un doppio handicap, sia per i piloti che per le vetture, dentro e fuori gli abitacoli.

Tra i crono dei test, spicca il passaggio molto veloce di Eros Doria, che torna alle gare dopo anni di inattività. La sua prima volta sulla Skoda, insieme a Michel Castelli, è stata seguita da vicino dai messinesi Rizzo-Pittella e Galipo-Marino, che sono rimasti vicini. Stanno rispondendo velocemente anche le Peugeot 208 di Cannino-Buscemi e Pollara-Tiraboschi. Buoni tempi anche per il locale Nicoletti, anch’egli su una vettura francese Turbo, e per Ernesto Riolo, che debutta con Rosario Terranova sulla Renault Clio Rally 3.

Grande fermento in parco assistenza per gli equipaggi delle vetture storiche, pronti anche loro ad accendere i motori

Le parole dei protagonisti:

“Siamo qui a caccia di punti per la 9^ Zona CRZ”, ha dichiarato Marcello Rizzo. “Conosciamo le prove dallo scorso anno”, ha aggiunto Pittella, “e abbiamo iniziato dai riferimenti in nostro possesso, effettuando alcune regolazioni.”

Salvatore Di Benedetto, invece, ha detto: “E’ la mia gara di casa, quindi conosco bene le prove. È bastato settare la vettura considerando le temperature molto alte, e siamo pronti al via.”

Ernesto Riolo, commentando il suo debutto su Rally 3, ha sottolineato: “Tutto nuovo e diverso per noi, dalla vettura al navigatore. Ci sarà molto lavoro da fare per trovare l’affiatamento, ma anche questo rappresenta una grande opportunità di crescita.”

Appuntamento alle 17.00 in Piazza Falcone Borsellino per lo start. Da quel momento, prenderà il via anche la diretta streaming di Rally Dreamer e Sicilia Rally. Alle 21.30 andrà in onda anche il report di giornata sulla Aci Sport Tv