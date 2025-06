A19 “Palermo-Catania”, code e rallentamenti tra Bagheria e Casteldaccia

Sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è sostenuto: al momento si registrano code e rallentamenti di circa tre chilometri nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia, nella carreggiata in direzione Catania, per via degli spostamenti dell’utenza dal capoluogo siciliano alle località balneari. Fluida la circolazione nella carreggiata opposta. La situazione è monitorata costantemente dal personale in servizio. Anas sta mettendo a disposizione personale aggiuntivo per fluidificare il traffico e assistere gli utenti. Si ricorda inoltre che sono stati previsti presidi di soccorso meccanico lungo la tratta Palermo-Termini Imerese, in entrambe le direzioni. In caso di necessità, il servizio sarà attivato dalla Sala Operativa Anas di Palermo. Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti. Per tutte le notizie sul traffico in tempo reale è sempre attivo il servizio Pronto Anas al numero verde 800.841.148. In aggiornamento costante tutti i social network di Anas e il sito www.stradeanas.it