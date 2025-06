“Riesi è nuovamente cardioprotetta”: ripristinato il funzionamento dei defibrillatori pubblici

RIESI. L’Amministrazione Comunale di Riesi, il Sindaco Salvatore Sardella e l’Esperto in materia di Sanità, Dott. Gaetano La Rosa, comunicano che nei giorni scorsi è stato completato il ripristino del funzionamento dei defibrillatori collocati in diversi punti strategici del territorio comunale.

L’intervento si è reso necessario a seguito della constatazione di un generale stato di deterioramento e della presenza di batterie scadute dal 01 ottobre 2021, per le quali non erano state effettuate precedenti attività di verifica o manutenzione. In collaborazione con la ditta specializzata Cardiosafe S.r.l., l’Amministrazione ha provveduto a effettuare i controlli, la revisione tecnica e la sostituzione delle componenti non più idonee, restituendo così piena operatività ai dispositivi salvavita, ricollocati presso le relative postazioni di destinazione.

Un’ulteriore postazione è stata istituita presso la Scuola San Domenico Savio, grazie alla donazione di privati cittadini che hanno contribuito ad arricchire la dotazione di strumenti al servizio della comunità. Su questa postazione sarà prossimamente apposta una targa a ricordo del gesto di solidarietà.

L’Amministrazione ha espresso soddisfazione per il risultato conseguito, sottolineando l’importanza di poter contare su strumenti fondamentali per garantire interventi tempestivi in caso di arresto cardiaco e tutelare la salute pubblica. Contestualmente, è stato ribadito l’impegno a proseguire le attività di sensibilizzazione e formazione della popolazione sull’uso corretto e consapevole dei defibrillatori.

In questa direzione, è già stato avviato un percorso formativo destinato alle insegnanti delle scuole primarie e dell’infanzia, che include nozioni di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e adulta, realizzato grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gela, sezione locale di Riesi. L’Amministrazione intende inoltre promuovere nuovi corsi rivolti alla cittadinanza, al fine di diffondere competenze e consapevolezza sull’importanza di questi dispositivi salvavita.

Infine, l’Amministrazione Comunale rivolge un appello al senso civico della popolazione, invitando tutti al rispetto e alla tutela dei defibrillatori, strumenti indispensabili che possono contribuire a salvare vite umane.