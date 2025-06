Sono in esaurimento le code lungo l’Autostrada A19 “Palermo – Catania” tra Bagheria e Casteldaccia, in direzione Catania, con rallentamenti di meno di 1 km. Gli automobilisti sono invitati a valutare fasce orarie alternative e partenze scaglionate per il rientro dalle località balneari al capoluogo siciliano, preferibilmente in tarda serata, in orari con temperature non troppo elevate, per evitare i momenti di maggiore congestione dell’autostrada.