Sommatino. Attivo negli uffici comunali il servizio sfolticoda con totem interattivi per gestione attese

SOMMATINO. E’ attivo da ieri 24 giugno 2025 presso gli uffici del Comune di Sommatino il SERVIZIO SFOLTICODA, dotato di totem interattivi per la gestione delle attese, biglietti con la prenotazione del proprio turno e schermo informativo per monitorare in tempo reale l’avanzamento della fila.

Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che ha anche spiegato che sta inoltre completando la configurazione così da potere prossimamente prenotare il proprio turno anche tramite App dedicata o sul sito del Comune di Sommatino.

L’obiettivo è ottimizzare l’accesso agli sportelli, migliorare l’organizzazione interna e garantire tempi di attesa più contenuti per i cittadini.

Un intervento concreto dell’Amministrazione Letizia, che prosegue nel percorso di innovazione e modernizzazione dei servizi pubblici.