Cede vetrata al piano terra del Tribunale di Ragusa, ferita magistrata

Una vetrata al piano terra del Tribunale di Ragusa ha ceduto frantumandosi verso l’interno del Palazzo di Giustizia: schegge hanno colpito un magistrato. E’ accaduto mentre imperversava nel Ragusano il ciclone Gabri, nel momento del picco del venti, intorno alle 15.30 del 17 gennaio, scorso, ma si e’ saputo solo adesso. La giudice, assegnata alla sezione civile del Tribunale, stava scendendo dalle scale in prossimita’ della vetrata ed e’ rimasta lievemente ferita dalle schegge di vetro a una gamba. Molta paura e fortunatamente solo una ferita non grave in un Tribunale semi deserto per il maltempo. Il Tribunale ha inviato una relazione di quanto accaduto al Ministero della Giustizia. Sorvegliato dalla vigilanza e dal contingente dell’esercito di Strade sicure, l’edificio non ha vetri antisfondamento al pian terreno che guardano verso via Natalelli e per un tratto di via Majorana.