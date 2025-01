Caltanissetta. Il Consiglio direttivo della Lilt approva progetto di prevenzione gratuita per meno abbienti, immigrati e pazienti oncologici

CALTANISSETTA. Il Consiglio Direttivo della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Caltanissetta ha approvato un’importante iniziativa che si pone al servizio delle fasce più vulnerabili della società.

In linea con il tema del Giubileo 2025, “Pellegrini di Speranza”, in consonanza alla mission statutaria della LILT e con gli auspici di Papa Francesco, i fondi raccolti attraverso lasciti e donazioni saranno destinati alla prevenzione gratuita per meno abbienti, immigrati e pazienti oncologici soci della LILT.

Un impegno concreto per la solidarietà che coinvolge anche la Consulta Giovanile LILT con l’intento di arricchire l’iniziativa con idee fresche e innovative, per avvicinare anche i giovani alla missione della LILT e per promuovere una cultura della solidarietà e della prevenzione con un impatto duraturo nel tempo.

L’iniziativa “Unisciti a Noi per Rendere la Prevenzione Accessibile a Tutti!” si propone di offrire:

Prestazioni mediche gratuite, grazie alla disponibilità dei medici volontari operanti presso il Poliambulatorio LILT, in osservanza al giuramento professionale di solidarietà e fratellanza;

Promozione della prevenzione tramite i media e canali social per facilitare l’accesso ai servizi.

Coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni locali, incluse le amministrazioni comunali della provincia, per sostenere il progetto con risorse e collaborazioni.

Il progetto risponde alla necessità di diffondere una “cultura della vita accessibile a tutti”, come sottolineato da Papa Francesco: un percorso solidale che valorizza la prevenzione e il supporto alle famiglie. “LILT Caltanissetta vuole lanciare un appello – dichiara il Presidente Dr Aldo Amico – alle istituzioni e alla comunità, un invito ad enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e amministrazioni comunali a partecipare e sostenere l’iniziativa con l’obiettivo di creare una rete di solidarietà capace di garantire salute e dignità a chi ne ha più bisogno”.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle modalità di supporto, è possibile contattare la LILT Caltanissetta ai seguenti recapiti:

Email: caltanissetta@lilt.it ; consultagiovanileliltcl@gmail.com

Telefono: 3938110020

Sito web: www.liltcaltanissetta.it

Sostieni il nostro impegno contro il cancro!:

Bonifico bancario: IBAN: IT70S0895216704000000234788

Causale: “Donazione per Prevenzione Solidale LILT”

Dona il 5×1000 a LILT C.F. 92049310854

Online: Visita il nostro sito [www.liltcaltanissetta.it] per donare in pochi clic.

Di persona: Passa nei nostri uffici in Viale della Regione n. 30 – Caltanissetta – cell 3938110020 per consegnare la tua donazione.