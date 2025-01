Brescia, incendio in reparto Spedali Civili: fiamme dalla sigaretta di una paziente

(Adnkronos) – Un incendio è divampato alle 4 di questa mattina agli Spedali Civili di Brescia, in una stanza del reparto della Terza Medicina, situato alla Scala 6 dell'ospedale. Il fuoco avrebbe avuto origine, spiegano dall'Asst in una nota, "al letto di una paziente che, secondo quanto ricostruito, stava fumando una sigaretta nonostante i divieti posti. Il tempestivo intervento degli operatori ha evitato il propagarsi dell'incendio, limitandolo al solo letto della paziente interessata che, purtroppo, versa in condizioni critiche avendo riportato gravi ustioni". Il sistema di rilevazione incendi, prosegue l'ospedale nella nota, "si è immediatamente attivato, inviando l'allarme alla centrale del telecontrollo". E' scattata la chiusura delle porte antincendio e "sono subito intervenuti gli addetti antincendio del reparto, la squadra antincendio del presidio, attiva 24 ore su 24. Sono intervenuti prontamente" anche "i vigili del fuoco di Brescia". Gli altri 26 pazienti ricoverati nel reparto interessato, "che non hanno riportato alcuna conseguenza", informa infine l'Asst, "sono stati trasportati in altri reparti, in attesa di ripristinare e sanificare la Terza Medicina". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)