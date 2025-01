Bologna-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Trasferta per la Roma. Nella 20esima giornata di Serie A i giallorossi saranno impegnati a Bologna per risalire la classifica e dare continuità alla vittoria nel derby. In classifica la squadra di Ranieri è salita al decimo posto a quota 23 punti, mentre i rossoblù di Italiano sono settimi a 28. Il match tra Bologna e Roma è in programma oggi, domenica 12 gennaio, alle ore 18 allo stadio Dall'Ara. Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Fabbian; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri Bologna-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma disponibile anche su Dazn. La sfida sarà visibile anche in streaming su NOW, Dazn e l'app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)